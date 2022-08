V Zdusu podpirajo začasno ustavitev izobraževanj za starejše

Ljubljana, 24. avgusta - V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) podpirajo začasno zaustavitev vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za osebe, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc. Zadeva je bila narobe zastavljena in diskriminira tiste, ki dejansko potrebujejo digitalno opismenjevanje, so opozorili na današnji novinarski konferenci.