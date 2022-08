Po mnenju Srebrne niti digitalni boni primer diskriminacije starejših

Ljubljana, 21. avgusta - V Srebrni niti - Združenju za dostojno starost in Mestni zvezi upokojencev Ljubljana menijo, da so digitalni boni "šolski primer diskriminacije starejših". Nerazumljivo se jim zdi, da bo lahko do tečaja, ki bo omogočal koriščenje digitalnega bona, upravičenih le 5000 starejših.