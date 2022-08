Služba za digitalno preobrazbo zahteva takojšnjo začasno ustavitev izobraževanj za starejše

Ljubljana, 23. avgusta - Vladna služba za digitalno preobrazbo od Slovenskega regionalno razvojnega sklada zahteva takojšnjo začasno ustavitev vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za osebe, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc. Ugotovili so namreč, da prihaja do številnih nepravilnosti. Več starejših se je v tem času obrnilo tudi na varuha.