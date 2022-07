DZ sprejel zakon o odpravi škodljivih posledic prejšnje oblasti

Ljubljana, 14. julija - DZ je danes z 52 glasovi za in 27 proti sprejel zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec. Zakon bo v prejšnje stanje vrnil 11 zakonov, spremenjenih v času prejšnje vlade. Zakon so podprli v koaliciji, v SDS so napovedali ustavno presojo.