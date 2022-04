Inštitut 8. marec od DZ pričakuje sprejem zakona za odpravo škodljivih ukrepov oblasti

Ljubljana, 25. aprila - Predstavniki Inštituta 8. Marec so danes v DZ vložili okoli 10.000 podpisov podpore zakonu za odpravo škodljivih ukrepov vlade. Od nove vlade pričakujejo, da bo sprejem tega predloga, ki so ga pripravili v civilni družbi, njena prva poteza, takoj za tem pa naj se "lotijo RTVS in tega kar se dogaja tam", je dejala direktorica inštituta Nika Kovač.