Predlog zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti razdvaja inženirsko in arhitekturno stroko

Ljubljana, 14. julija - Predlog zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki so ga pripravili na Inštitutu 8. marec, posega tudi v gradbeni zakon. Ob tem pa ponovno prihaja do delitev med arhitekturno in inženirsko stroko. Inženirsko zbornico skrbi varnost gradenj, v zbornici za arhitekturo pa jih medtem žalosti omalovažujoč odnos do arhitektov.