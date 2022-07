Zakonu o odpravi škodljivih ukrepov prejšnje oblasti podpora koalicije, v opoziciji proti

Ljubljana, 14. julija - DZ je danes na izredni seji obravnaval predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v Inštitutu 8. marec. V prejšnje stanje želijo vrniti 11 zakonov, ki so bili spremenjeni v času prejšnje vlade. Podporo so mu napovedali v koaliciji, odrekli pa v SDS in NSi.