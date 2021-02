Novi gradbeni zakon razdvaja arhitekte in inženirje

piše Jure Bernard

Ljubljana, 5. februarja - Predlog novega gradbenega zakona, ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi bili postopki hitrejši, je razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja projektov. Resorno ministrstvo pravi, da je zakonski predlog v medresorskem usklajevanju in da bo v vladni obravnavi predvidoma marca.