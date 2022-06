Inštitut 8. marec gleda pod prste tudi aktualni koaliciji, s seznama vabljenih na sestanek z vlado so "izpadli"

Ljubljana, 28. junija - Premier Robert Golob se je opravičil Inštitutu 8. marec, ker so "bili izpuščeni s seznama povabljenih" na ponedeljkov sestanek vlade in nevladnih organizacij. Na inštitutu sicer delo aktualne koalicije spremljajo, med drugim so nanjo naslovili vprašanje, kdaj bo obravnavan njihov predlog zakona o odpravi škodljivih ukrepov prejšnje vlade.