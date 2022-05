Nemčija in ZDA okrepili podnebno in energetsko partnerstvo

Berlin, 27. maja - Nemčija in ZDA so s podpisom deklaracije napovedale tesnejše sodelovanje na področju energetike in boja proti podnebnim spremembam. "Takšna partnerstva, ki jih ima Nemčija s številnimi državami, so pomembna za konkretne korake pri zaščiti podnebja," je dejal nemški minister za gospodarstvo in podnebje Robert Habeck.