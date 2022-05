Na jeseniški seji znova razprava o daljinskem ogrevanju

Jesenice, 27. maja - Jeseniški občinski svetniki so se na četrtkovi seji seznanili s poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine v lanskem letu. Po številnih dosedanjih razpravah o podražitvi ogrevanja so se tokrat svetniki osredotočili na vprašanja, kakšna bo cena letošnjo zimo in kako zmanjšati stroške.