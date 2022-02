Zbor občanov Jesenic glede daljinskega ogrevanja prestavljen na 14. marec

Jesenice, 25. februarja - Zbor občanov, ki ga je na temo reševanja problematike dragega daljinskega ogrevanja zahtevala civilna iniciativa Za Jesenice in boljši jutri, je s 1. marca prestavljen na 14. marec, so danes sporočili z jeseniške občine. Kot so pojasnili, je zbor prestavljen zaradi okužbe župana Blaža Račiča z novim koronavirusom.