Jeseničani na zboru občanov potrdili zahteve civilne iniciative glede ogrevanja

Jesenice, 14. marca - Jeseničani so na današnjem zboru občanov izglasovali vse predloge in zahteve, ki jih je zaradi problematike podražitve ogrevanja podala civilna iniciativa. Med zahtevami sta tudi prekinitev koncesijske pogodbe in zamenjava koncesionarja. Občinska uprava bo izglasovane sklepe preučila in nanje argumentirano odgovorila.