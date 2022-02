Jeseniška občina ob podražitvi ogrevanja z dodatnimi sredstvi za pomoč občanom

Jesenice, 4. februarja - Jeseniški svetniki so na četrtkovi seji zaradi visokih cen ogrevanja dali soglasje za zagotovitev dodatnih 20.000 evrov za pomoč socialno ogroženim, ki jim bo tako na voljo do 60.000 evrov. Občina bo pozvala upravnike stavb, da preučijo, zakaj v nekaterih stanovanjih prihaja do ekstremno visoke porabe, zbor občanov pa bo predvidoma 1. marca.