Izredna seja jeseniškega občinskega sveta zaradi nesklepčnosti neuspešna

Jesenice, 5. januarja - Torkova izredna seja jeseniškega občinskega sveta, ki so jo na temo podražitve ogrevanja in problematike odpadkov sklicali občinski svetniki Levice in SD, zaradi nesklepčnosti ni bila izvedena. Pobudniki obravnavo obeh perečih zadev pričakujejo na naslednji redni seji.