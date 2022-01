Na Jesenicah protest zaradi visokih cen ogrevanja

Jesenice, 19. januarja - Nekaj deset Jeseničanov je danes pred občino protestiralo zaradi podražitve ogrevanja. Kot so za STA pojasnili na občini, ki se je danes znova sestala s predstavniki dobavitelja in distributerja toplote, podjetji Enos in Enos OTE, ter lastniki etažnih objektov, je koncesionar obljubil, da bo zamrznil cene ogrevanja do konca kurilne sezone.