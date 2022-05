Triletniki iz Zgornje Mežiške doline vabljeni na odvzeme krvi za preverjanje prisotnosti svinca

Črna na Koroškem/Mežica, 26. maja - Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ponovno vabi triletnike iz Zgornje Mežiške doline na odvzeme krvi za določitev vsebnosti svinca v krvi otrok. Vabilo so poslali 128 otrokom, odvzemi so predvideni 31. maja in 2. junija. Na NIJZ upajo na čim boljši odziv in da bodo izmerjene vrednosti čim nižje.