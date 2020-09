V krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline letos v povprečju nižje vrednosti svinca

Mežica/Črna na Koroškem, 3. septembra - Štirje odstotki triletnikov iz Zgornje Mežiške doline, ki so jim junija odvzeli kri za preverjanje vsebnosti svinca, so imeli vrednosti enake ali višje od mejno določenih sto mikrogramov na liter krvi. V povprečju pa so bile vrednosti svinca nižje kot prejšnja leta, so sporočili z NIJZ. "Z odzivom in rezultati smo lahko zadovoljni," so dodali.