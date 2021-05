Triletniki iz Zgornje Mežiške doline tudi letos na odvzeme krvi za preverjanje svinca

Črna na Koroškem, 28. maja - Ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi letos vabi tri leta stare otroke iz Zgornje Mežiške doline na odvzeme krvi za preverjanje vsebnosti svinca v krvi. Vabila so poslali 128 otrokom in upajo na dober odziv. Odvzemi krvi bodo potekali v zdravstvenih postajah Črna na Koroškem in Mežica 8. in 10. junija.