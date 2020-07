ZN: Vsak tretji otrok na svetu zastrupljen s svincem

Ženeva, 30. julija - Po svetu je s svincem iz onesnaženih voda in zraka zastrupljenih do 800 milijonov otrok, so v danes objavljenem poročilu opozorili Združeni narodi. Vsak tretji otrok na svetu ima v krvi toliko svinca, da je potrebno takojšnje ukrepanje, da bi preprečili dolgotrajno škodo, so sporočili iz Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef).