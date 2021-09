V krvi najmlajših iz Zgornje Mežiške doline v povprečju več svinca kot lani

Črna na Koroškem/Mežica, 7. septembra - Letošnja preiskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v okviru katere so preverili vsebnosti svinca v krvi triletnikov iz občin Mežica in Črna na Koroškem, je pokazala, da so bile povprečne vrednosti svinca višje kot lani, ciljna vrednost svinca pa je bila presežena pri šestih odstotkih otrok. Odziv na vabila je bil slabši kot pretekla leta.