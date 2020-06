Odziv na vabila za odvzeme krvi malčkom iz Zgornje Mežiške doline nekoliko slabši

Ravne na Koroškem, 11. junija - Letos je odziv staršev na vabilo, da naj na odvzeme krvi za preverjanje vsebnosti svinca pripeljejo svoje triletnike iz Zgornje Mežiške doline, po zdajšnjih podatkih in ocenah nekoliko slabši kot v zadnjih letih. A so na NIJZ glede na letošnjo posebno situacijo, kot so navedli, "lahko zadovoljni". Računajo na okoli 70-odstotni odziv.