Fera z novim posvetom o urejanju avtorskih pravic v digitalni dobi

Ljubljana, 7. aprila - Združenje evropskih filmskih režiserjev (Fera) je izvedlo spletni posvet o urejanju avtorske pravice avdiovizualnih (AV) avtorjev v digitalni dobi, ki jo zaznamujejo hitro spreminjajoče se razmere na trgu ponudnikov vsebin. Predstavniki sektorja iz različnih držav so predstavili nekatere rešitve in izzive, pred katere so postavljeni.