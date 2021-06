Na posvetu o prenosu EU direktive o avtorskih pravicah v zakonodajo

Ljubljana, 21. junija - V organizaciji Inštituta Janeza Evangelista Kreka in partnerjev je prek spleta potekal posvet o prenosu evropske direktive o avtorski pravici na enotnem digitalnem trgu v slovenski pravni red. Sodelujoči so razmišljali o avdiovizualnem (AV) sektorju, pripravili pa so ga tik prek koncem javne obravnave sprememb slovenskih zakonov s tega področja.