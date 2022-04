Prošnja za prvi obrok iz mehanizma za okrevanje predvidoma do konca junija

Ljubljana, 6. aprila - Slovenija bo prošnjo za izplačilo prvega obroka nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje po koronski krizi Evropski komisiji poslala predvidoma do konca junija, so za STA povedali v uradu za okrevanje in odpornost. Predvidena višina obroka je nekaj nad 57 milijonov evrov. Prvi zahtevek za posojilo iz mehanizma pa je predviden prihodnje leto.