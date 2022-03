Izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost po mnenju komisije kaže velik napredek

Bruselj, 1. marca - Evropska komisija je danes sprejela prvo letno poročilo o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del instrumenta NextGenerationEU. Poročilo leto dni po uvedbi mehanizma kaže, da je bil dosežen velik napredek, in potrjuje, da se mehanizem dobro izvaja, so sporočili iz Bruslja.