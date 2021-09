Vlada določila pravno podlago za koriščenje evropskih sredstev

Ljubljana, 23. septembra - Vlada je na dopisni seji v sredo zvečer potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022. Cilj novele zakona je zagotoviti ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v načrt za okrevanje in odpornost, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).