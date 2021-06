Vlada ustanovila Urad RS za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 3. junija - Vlada je danes ustanovila Urad RS za okrevanje in odpornost, ki bo organ v sestavi ministrstva za finance, med drugim pa bo usklajeval in usmerjal izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Urad bo z delom začel najkasneje 1. avgusta, je sporočil vladni urad za komuniciranje.