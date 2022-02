Podlage za izvajanje načrta za okrevanje še v oblikovanju, del 231-milijonskega predplačila že usmerjen

Ljubljana, 1. februarja - Podlage za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki je okvir za črpanje 2,5 milijarde evrov sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi za Slovenijo, še niso v celoti oblikovane, so za STA povedali na uradu za okrevanje in odpornost. Je bil pa že usmerjen del predplačila v višini 231 milijonov evrov iz septembra lani.