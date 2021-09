Sloveniji v okviru načrta za okrevanje prvih 231 milijonov evrov

Bruselj/Ljubljana, 17. septembra - Evropska komisija je danes Sloveniji izplačala prva evropska sredstva za okrevanje po pandemiji covida-19, in sicer v višini 231 milijonov evrov. Ta znesek predstavlja 13 odstotkov vrednosti slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, prva predplačila iz načrta pa bodo zagotovljena za trajnostno mobilnost in digitalno preobrazbo.