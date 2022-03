Izzivi prihodnje vlade: Slovenci v Italiji za ohranitev slovenskega jezika in večjo vpetost manjšine v dvostranske odnose

24. aprila bodo v Sloveniji potekale volitve novega sklica državnega zbora, ki bo imenoval prihodnjo vlado. Ob tej priložnosti je STA povprašala deležnike z različnih področij, kakšna so njihova pričakovanja od nove vlade.

Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila meni, da bi morala slovenska vlada nameniti prednost predvsem promociji slovenskega jezika ter pridobivanju novih govorcev preko kakovostnih in sistemsko urejenih certificiranih jezikovnih centrov za slovenščino.

Želi si tudi spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske skupnosti, s posebnim poudarkom na Benečiji, ter spremljanje zaščite statusa slovenskih šol v Italiji v času načrtovane decentralizacije šolstva.

Predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj je izpostavil potrebo, da nova slovenska vlada nadgradi že sedaj zelo tesne odnose s slovensko manjšino v Italiji. Ob tem je izpostavil delo sedanje ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch.

Za v prihodnje bi si Bandelj želel povečanja udeležba manjšine v dvostranskih odnosih in načrtih med dvema državama. Zavzel se je tudi za ureditev predstavništva Slovencev v zamejstvu in po svetu v državnem zboru.

Zavzel se je tudi za ureditev zastopstva slovenske manjšine v italijanskem parlamentu in da bi morala slovenska vlada pri vseh odnosih stalno izpostavljati ureditev, ki jo ima za manjšinsko predstavništvo Slovenija.

Smer za nadaljnje odnose med Slovenijo in Italijo sta po besedah Bandlja pokazala slovenski in italijanski predsednik, Borut Pahor in Sergio Mattarella, ko sta v Bazovici obiskala oba spomenika in počastila žrtve s simbolnim stiskom rok. Italijanska in slovenska stran morata razvijati visoko raven dialoga, ki naj bo usmerjen v prihodnost, je še pozval.

Senatorka Tatjana Rojc je med drugim izrazila željo, da se "zmanjša občutek oddaljenosti od matice" ter hkrati povečala zavest prebivalcev Slovenije o zamejcih. Skrb vsake slovenske vlade mora biti krepitev vezi med manjšino in slovensko državo, meni.

"Pričakujemo, da nam država stoji ob strani, da se zanima za vsa naša odprta vprašanja, da se nanjo lahko zanesemo," je poudarila senatorka in opozorila na pomembno nalogo manjšine pri čezmejnem sodelovanju med obema državama.