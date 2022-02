Študija: Evropske banke obsežno financirajo povečevanje proizvodnje nafte in plina

London, 19. februarja - Evropske banke, ki so se zavezale k zmanjševanju toplogrednih izpustov, obsežno financirajo podjetja, povezana s povečevanjem proizvodnje nafte in plina, izpostavlja ta teden objavljena študija nevladne organizacije ShareAction. 25 bank, tudi HSBC, Barclays in BNP Paribas, naj bi lani tem podjetjem zagotovilo 55 milijard dolarjev.