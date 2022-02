Poročilo: Gladina morja v ZDA do leta 2050 do 30 centimetrov višja

Miami, 16. februarja - Poročilo ameriške Nacionalne uprave za ozračje in oceane (NOAA) in šestih drugih vladnih agencij ugotavlja, da se bo gladina morja ob vzhodni in zahodni obali ZDA do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb dvignila za do 30 centimetrov, poplave pa bodo postale reden pojav večkrat na leto.