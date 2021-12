NLZOH: V Sloveniji doslej potrjenih 93 primerov različice omikron in 981 sumov

Ljubljana, 30. decembra - V Sloveniji smo doslej potrdili 93 primerov okužbe z novo koronavirusno različico omikron, so sporočili iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Gre za skupne podatke potrjenih primerov NLZOH in Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (IMI). NLZOH in IMI doslej skupaj odkrila tudi 981 sumov na različico omikron.