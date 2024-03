Covid-19 med pandemijo znižal globalno pričakovano življenjsko dobo

Pariz, 12. marca - Covid-19 je v prvih dveh letih pandemije - 2020 in 2021 - povzročil skrajšanje pričakovane življenjske dobe odraslih ljudi po vsem svetu za 1,6 leta, je pokazala obsežna raziskava ameriškega inštituta za meritve in vrednotenje na področju zdravja (IHME), ki so jo danes objavili v strokovni medicinski reviji Lancet.