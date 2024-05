AstraZeneca zaradi upada povpraševanja umika cepivo proti covidu-19

London, 8. maja - Britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca je danes sporočilo, da bo s trga umaknilo svoje cepivo Vaxzevria proti covidu-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot razlog za to odločitev so navedli upad povpraševanja in presežek ponudbe drugih cepiv, ki so na voljo na trgu.