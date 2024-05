Poročilo WHO: Covid izničil desetletje napredka glede pričakovane življenjske dobe

Ženeva, 24. maja - Pandemija covida-19 je močno vplivala na svetovno zdravstveno statistiko in obrnila trend podaljšanja pričakovane življenjske dobe, kaže zadnje poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). V letih 2021 in 2022 je bil covid med tremi glavnimi vzroki smrti v svetu, vendar so nenalezljive bolezni še vedno vzrok treh četrtin vseh smrti.