Strokovnjaki analizirali kazensko pravo na področju širjenja infekcijskih bolezni

Ljubljana, 3. aprila - V Ljubljani so predstavili monografijo Kazensko pravo in infekcijske bolezni. V njej so strokovnjaki za kazensko-materialno pravo, medicino in pravno zgodovino raziskovali in ugotovili, da je struktura inkriminacije na področju kazenskega prava v povezavi z infekcijskimi boleznimi nenavadno zasnovana, kar onemogoča ciljno usmerjen kazenski pregon.