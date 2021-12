Ministrica Jaklitsch v goriškem Državnem izobraževalnem zavodu Trubar-Gregorčič in Doberdobu

Gorica/Doberdob, 17. decembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes obiskala Gorico in Doberdob. V Gorici je obiskala Državni izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom Trubar-Gregorčič, so danes sporočili z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.