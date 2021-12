Prihodnji teden v parlamentu: DZ na izredni seji dokončno o dolgotrajni oskrbi in gradbeno-prostorski zakonodaji

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 5. decembra - DZ bo prihodnji teden zasedal na izredni seji, na kateri poslance in poslanke čaka tretja obravnava predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in nove gradbeno-prostorske zakonodaje. Preiskovalni komisiji, ki se ukvarjata z ukrepi v času pred in med epidemijo covida-19, pa bosta zaslišali nekdanjega premierja Marjana Šarca in premierja Janeza Janšo.