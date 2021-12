Odbor DZ ni podprl opozicijskega predloga za pokritje dviga plač v domovih

Ljubljana, 2. decembra - Odbor za delo ni sprejel predloga priporočila, s katerim so v Levici, LMŠ, SD in SAB želeli, da bi vlada s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotovila manjkajočih 16 milijonov evrov za pokritje dviga plač zaposlenim v domovih za starejše in preprečila dvig oskrbnin. Dopolnilo s takšno vsebino je namreč že vloženo, so pojasnili v koaliciji.