Sklepni korak pri sprejemanju zakona o dolgotrajni oskrbi na naslednji seji DZ

Ljubljana, 24. novembra - DZ je danes sprejel vsa koalicijska dopolnila k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, vložena k približno 40 členom. Dopolnila, ki so jih pripravili v Levici, v SD in SAB ter v LMŠ, pa so zavrnili. S 64 glasovi za in štirimi proti so izglasovali, da bo tretja obravnava predloga na naslednji seji DZ.