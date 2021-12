V DZ zadnje obravnave predlogov zakonov o dolgotrajni oskrbi in urejanju prostora ter gradbenega zakona

Ljubljana, 9. decembra - DZ bo v današnjem nadaljevanju izredne seje opravil zadnje obravnave treh zakonskih predlogov, in sicer predlogov zakonov o dolgotrajni oskrbi in o urejanju prostora ter gradbenega zakona. Na poslanskih klopeh bosta tudi predloga novel zakonov o zdravniški službi in o osebni izkaznici.