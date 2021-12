V koaliciji, DeSUS in SNS za zakon o dolgotrajni oskrbi, v drugem delu opozicije s številnimi očitki

Ljubljana, 9. decembra - V današnjem nadaljevanju izredne seje DZ so se lotili zadnje obravnave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Koalicijske poslanske skupine, v DeSUS in SNS so izpostavili nujnost njegovega sprejetja, da bi tako končno sistemsko vzpostavili dolgotrajno oskrbo. V ostalem delu opozicije pa ga vidijo kot okvir brez vsebine.