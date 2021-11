EEA z novim poročilom o pričakovanih posledicah podnebnih sprememb

Bruselj, 17. novembra - Podnebne spremembe so resničnost in pripraviti se moramo na bolj intenzivne vročinske valove, poplave in nevihte, gozdne požare in pomanjkanje vode, v novem interaktivnem poročilu opozarja Evropska agencija za okolje (EEA). Med drugim po vsej Evropi napoveduje zviševanje povprečnih temperatur, medtem ko bo vpliv na padavine po celini različen.