Ministrica Jaklitscheva pri Slovencih v Goriški pokrajini

Gorica, 9. novembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je na obisku pri Slovencih v Goriški pokrajini v Italiji. Prvi dan obisk, v ponedeljek, se je med drugim srečala v Gorici s predstavniki Zadruge goriška Mohorjeva, obiskala dijaški dom Simona Gregorčiča, Mladinski dom in Kinoatelje. Dan je zaključila pri Slovencih v Štandrežu.

Ministrica se je pred tem v ponedeljek srečala tudi z goriškim nadškofom Carlom Robertom Marijem Redaellijem in županom Gorice Rodolfom Ziberno. Svoj obisk je ministrica sicer začela v goriškem Ljudskem vrtu, kjer je položila cvetje k spomeniku Simona Gregorčiča, so danes sporočili z urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Člani Zadruge Goriška Mohorjeva so na srečanju z ministrico izpostavili izziv, ki ga prinaša digitalizacija, potrebo po vzgoji mlajših sodelavcev, razveseljivo pa je, da ohranjajo svoje bralce in tako tudi svoje poslanstvo ohranjanja slovenske tiskane besede na Goriškem in tudi širše.

Ministrica je v Gorici obiskala tudi slovenski dijaški dom Simona Gregorčiča, ki je namenjen popoldanskemu varstvu otrok in učencev in predstavlja eno od pomembnih točk ohranjanja slovenske besede, saj vse dejavnosti v domu potekajo v slovenskem jeziku. Popoldansko varstvo otrok v slovenščini zagotavlja tudi goriški Mladinski dom, ki ga je ministrica prav tako obiskala. Vsi sogovorniki so izpostavili velik pomen obšolskih dejavnosti za slovensko manjšino oziroma za krepitev slovenščine kot pogovornega jezika med mlajšimi.

Goriški župan Ziberna je na pogovoru ministrico Jaklitsch med drugim seznanil s projektom postavitve trojezičnih turistično-informacijskih tabel, v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku, v mestu.

Svoje načrte za prihodnost in izzive v goriškem kulturno-izobraževalnem središču KB Center ministrici predstavili zastopniki organizacij, ki so vključene tudi v Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ), Kmečke veze, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, Glasbene matice, Slovenskega izobraževalnega konzorcija Slov.I.K., Zveze slovenskih kulturnih društev, Slovenskega društva Karnival, Sindikata slovenske šole, Društva slovenskih upokojencev za Goriško, Slovenskega planinskega društva Gorica in Zveze slovenskih športnih društev v Italiji.

Na pogovoru so ministrici zagotovili, da se prav vsi skozi svoje dejavnosti trudijo ohranjati in krepiti slovenstvo in slovenski jezik, obenem pa se zavedajo, da se število članov skupnosti krči, da številni mladi odhajajo v Slovenijo ter drugam ter da bo potrebno premisliti, kako slovensko stvarnost v tem prostoru negovati tudi v prihodnje.

Ministrico Jaklitsch so na obisku v Goriški pokrajini spremljali generalni konzul v Trstu Vojko Volk ter predsednika obeh krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj in predsednice SKGZ Ksenije Dobrila.