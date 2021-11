Na COP26 zaveza k investicijam v trajnostno kmetijstvo

Glasgow, 6. novembra - Skupina držav se je na podnebni konferenci COP26 danes zavezala k takojšnjemu ukrepanju in investicijam za zaščito narave in premik k bolj trajnostnemu kmetijstvu. Kmetijski sektor skupaj z gozdarstvom in drugo rabo tal prispeva okoli četrtino globalnih izpustov toplogrednih plinov, je sporočilo britansko predsedstvo COP26.