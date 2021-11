Vizjak: Želel sem preprečiti oškodovanje Term Čatež, imam čisto vest

Ljubljana, 4. novembra - Okoljski minister Andrej Vizjak je danes pozdravil objavo celotnega posnetka njegovih pogovorov s predsednikom uprave DZS Bojanom Petanom glede Term Čatež in ga označil kot avtentičnega. Pojasnil je ozadje pogovora in med drugim zatrdil, da je želel preprečiti škodljivo delovanje za državo in oškodovanje Term Čatež. Kot pravi, ima čisto vest.