Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij za POP TV potrdil pristnost posnetkov pogovora med Vizjakom in Petanom

Ljubljana, 3. novembra - Zasebni Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij je z analizo potrdil pristnost zvočnih posnetkov pogovora med okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom iz leta 2007, so poročali v oddaji 24ur Zvečer. Objavili so tudi daljši del pogovora, v katerem naj bi Vizjak iskal ohranitev vpliva v Termah Čatež.