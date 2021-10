Tonin in Počivalšek pričakujeta Vizjakova pojasnila

Koper, 19. oktobra - Prvaka koalicijskih strank NSi in SMC Matej Tonin in Zdravko Počivalšek pričakujeta pojasnila okoljskega ministra Andreja Vizjaka glede objavljenega posnetka pogovora s podjetnikom Bojanom Petanom. "Z izkušnjami sem prišel do tega, da kar se objavi na televiziji, ni nujno res," je dejal Počivalšek. Tonin pa želi Vizjakova pojasnila črno na belem.